Vi ricordate Malindi di Bake Off Italia? Oggi è così – FOTO

Vi ricordate Malindi Dovito, la buffa ed irriverente concorrente di Bake Off Italia 5? Scoprite cosa fa adesso la finalista del talent.

Era il 2017 quando Malindi Dovito mise piede per la prima volta all’interno del tendone di Bake Off Italia. Irriverente ed impacciata, ma anche estremamente talentuosa, l’aspirante pasticceria rivelò di aver creduto che il programma non l’avrebbe richiamata. Era certa di non aver nemmeno passato le selezioni, perciò la sua gioia crebbe di puntata in puntata mano a mano che scampava alle eliminazioni e spiccava il volo verso la finale. Al cospetto di Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, Malindi portò tutto il suo anticonformismo, la sua eccentrica originalità ed uno smisurato amore per la cucina (oltre ad un’evidente cotta per il giovane giudice toscano). Ma quello per Damiano non fu il suo unico interesse: sotto il tendone nacque infatti un’intesa con Tony. I due pasticceri si fronteggiarono fino alla finale, scambiandosi sguardi e frasi ambigue, ed anche se entrambi dovettero cedere il passo a Carlo Beltrami (vincitore dell’edizione), in quei giorni Bake Off “sfornò” anche un grande amore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benedetta Rossi, chi era prima di diventare food blogger

Malindi Dovito, dopo Bake Off ancora ai fornelli

Oggi Malindi ha quasi 40mila followers sui social ed il suo sogno di vivere di pasticceria è diventato realtà. La giovane cuoca di Bassano del Grappa tiene infatti dei corsi di showcooking e nel tempo libero si diletta con ricette amatoriali che vanno a riempire il suo nutritissimo blog personale. Non è chiaro se la sua storia con Tony Anania continui tutt’ora, perché i due non pubblicano più foto sui social da oltre un anno, ma i loro ultimi scatti li ritraggono giovani e felici durante un viaggio in Sicilia.

Recentemente Malindi si è data anche al salato e i risultati, neanche a dirlo, sono sorprendenti!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La sua praticante si sposa: avvocato le regala un buono per la separazione

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter