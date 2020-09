Maria De Filippi: “Una donna facile” e si scaglia contro il pubblico: bufera. La conduttrice si è molto arrabbiata durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda

Oggi Maria De Filippi si è arrabbiata molto durante la puntata andata in onda di Uomini e Donne. Roberta ha deciso di interrompere la relazione con Nicola perché non le piace come si comporta nei confronti delle donne e come sta scegliendo di usare tutte le altre donne con cui sta uscendo. Qui è intervenuta la nuova dama, Valentina, che è uscita con Nicola e che ha dichiarato di aver passato una bella serata. A questo punto, Nicola, ha rivelato qualche particolare di troppo.

Maria De Filippi arrabbiata con il pubblico: “Perché applaudite?”

Nicola ha raccontato che Valentina, dopo la serata passata insieme, lo ha invitato a salire. Lui si è rifiutato perché non voleva andare fino in fondo. Lei ha insistito e quando si sono salutati, gli ha mandato un messaggio e detto “sei ancora in tempo per tornare indietro”. Nello studio è stata subito giudicata per essersi lanciata subito, e Maria non è riuscita a stare zitta. “Perché voi applaudite? Sempre pronti a dare della donna facile ad una persona” ha dichiarato, alzando notevolmente il tono di voce. “Siamo esseri umani, non puntate il dito. Lui che si è vantato di essersi tirato indietro non è meglio. Non me la prendo con voi due” ha aggiunto poi, riferendosi a Nicola e Valentina. “Ma qui si giudica troppo facilmente”.

“Valentina? Io non starei lì seduta” ha aggiunto alla fine, rivolgendosi alla dama. Invitandola a lasciar perdere Nicola.