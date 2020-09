Per Miriam Leone Instagram è un modo importantissimo per restare in contatto diretto con la sua fanbase. L’attrice siciliana ora pubblica un post importante.

Visualizza questo post su Instagram Rinata. #accussì #withyou ❤️ #nomakeup #tornoatecheseipermelessenziale #piùlibrisuisocialplease Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo) in data: 16 Set 2020 alle ore 3:09 PDT

Che bella Miriam Leone. La 35enne siciliana appare sempre in splendida forma ed è uno schianto ogni volta di più. Lei si dice “rinata” in uno dei suoi post più recenti pubblicati su Instagram. Professionalmente già da molto tempo la catanese sta vivendo un periodo denso di soddisfazioni.

Tra ‘1994’ ed altre apparizioni in serie tv molto apprezzate, la bellissima Miriam ha di che essere occupata. Il lavoro si divide anche tra shooting fotografici, interviste e partecipazioni a spot televisivi. Lei è come sempre uno splendore, sembra più giovane rispetto a quella che è la sa età effettiva e gli ammiratori sono sempre pazzi d’amore. La rossa più conturbante d’Italia piace però anche per la sua semplicità.

Miriam Leone Instagram, ogni volta è più bella