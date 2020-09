Moria di balene grigie nelle acque del Pacifico: l’inspiegabile fenomeno

Dallo scorso anno numerosi esemplari di balene grigie stanno morendo nelle acque del Pacifico che bagnano il continente americano arenandosi sulle coste.

Un fenomeno inspiegabile, quello della moria di balene grigie nelle acque del Pacifico che bagnano il continente americano che si sta registrando da un anno a questa parte. Il principale indiziato al momento risulta il surriscaldamento globale, ma le certezze sono poche e la comunità scientifica è al lavoro per comprendere.

Moria di balene grigie del Pacifico: il terribile fenomeno che gli esperti non riescono a spiegarsi

Dalle coste dell’Alaska sino a quelle Messico, tutta la costa Pacifica Americana sta assistendo inerme, da un anno a questa parte, ad un inspiegabile e drammatico fenomeno: la moria di balene grigie. Un interrogativo enorme sulle cause che oggi vede investiti nella risoluzione del problema numerosi scienziati. Ad oggi pare che questo fenomeno si sia attuto ma l’allerta resta alta.

Per alcuni esperti la diminuzione dei decessi rappresenterebbe un graduale ritorno alla normalità, per altri un dato che non deve far abbassare la guardia. Di quest’ultimo avviso la dottoressa Frances Gulland, ricercatrice dell’Università della California. A suo avviso i numeri attuali supererebbero di ben 4 volte i valori di un normale anno.

Eppure, questa, non è la prima volta che accade. Ben 20 anni fa era stato registrato l’insolito fenomeno che vide la morte di ben 100 balene le cui carcasse, riporta la redazione di Repubblica, si arenarono. Anche in quell’occasione, però, le cause rimasero oscure. La dottoressa Gulland partecipò alle autopsie dei cetacei in quegli anni, ma nessun risultato fu ottenuto. L’ipotesi più plausibile venne individuata nell’eccessivo caldo ed in una scorretta alimentazione. Inoltre, pare che un’ingente parte dei decessi era dovuta a scontri con imbarcazioni.

Balene ed ambiente: la correlazione

Una balena affinché abbia lunga vita è necessario che si nutra in maniera tale da soddisfare i propri fabbisogni. Una condizione che le porta a migrare per migliaia di chilometri. È possibile che a causa del cambiamento climatico i grandi cetacei stiano subendo il colpo dell’aumento delle temperature che porta ad una minor ossigenazione nell’acqua nonché ad un aumento di acidità.

Nel Mar di Bering, riporta La Repubblica, nel 2019 si è registrato un incremento delle temperature pari ad otto volte il normale. Al momento gli esperti sono quindi a lavoro per comprendere se possa essere questa la causa della strage di Balene grigie.

I ricercatori pensano che questo innalzamento, sciogliendo i ghiacciai, abbia potuto portare alla riduzione degli anfipodi, la maggior fonte di nutrimento delle balene, che si nutrirebbero di alghe abbarbicate sul ghiaccio.

M.S.