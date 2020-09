Napoli, dopo Gabriel sfuma un altro obiettivo per la difesa

Reguillon è vicinissimo al Tottenham. Per il Napoli sarebbe il secondo obiettivo sfumato dopo Gabriel e sempre verso la Premier

Reguillon è vicinissimo al Tottenham. Per il Napoli sarebbe il secondo obiettivo sfumato dopo Gabriel. La curiosità è che gli obiettivi sfumati si dirigono ancora verso la Premier League. Il terzino sinistro, di proprietà del Real Madrid, piace molto a Cristiano Giuntoli. Tuttavia, il mercato in entrata del Napoli è ferma a causa delle difficoltà nelle cessioni. Non a caso gli azzurri avevano chiesto un prestito con diritto di riscatto agli spagnoli, che proprio non riescono a trovare un feeling con il club partenopeo. Il Tottenham è pronto a sborsare 30 milioni e a riconoscere al Real anche il diritto di recompra a 45. Una situazione ben più favorevole ai blancos rispetto alla proposta del Napoli. Gli azzurri, nel caso specifico del terzino sinistro, oltre ad avere la necessità di incassare devono anche liberale la casella con l’uscita di Ghoulam.

Intanto, mentre Milik è in procinto di passare alla Roma, non arrivano notizie positive dal fronte Koulibaly. Il Napoli vuole almeno 70 milioni ma il City non sembra orientato ad accettare le richieste del club azzurro. Sembra che il club inglese stia dirottando i suoi interessi su un altro centrale, Gimenez dell’Atletico Madrid. Potrebbe anche essere una mossa per far abbassare le pretese del club partenopeo.

Tuttavia, De Laurentiis difficilmente cederà un calciatore importante per una cifra che va troppo al di sotto delle sue aspettative. Tutto può accadere, in ogni caso, fino agli ultimi giorni. Da escludere anche la dead line del Napoli in questo caso.

