Noemi, la “rossa” in bianco conquista Roma con una sorpresa mozzafiato – FOTO

Buone nuove per Noemi, la cantante rossa di Roma. Alberto Angela resta ammaliato dalla sua intraprendenza e la invita a scoprire nuovi segreti

La vita della cantante romana, Noemi ormai è un crescendo di emozioni sotto il profilo della bellezza artistica professionale ed estetica. Divenuta famosa grazie alla sua perfetta performance, durante la seconda edizione di X Factor, oggi la cantautrice romana è riapparsa sul web come mai avevamo imparato a conoscerla.

Una trasformazione voluta, grazie al suo atteggiamento “intercambiabile”, di provare nuovi stimoli nella vita. La 38enne romana sta per intraprendere una nuova sfida di carriera, ma il cambiamento per i fan, non può essere un dettaglio da trascurare.

Noemi infatti, a detta di molti e come dimostra una delle sue ultime foto, lanciate sul web nella vigna di famiglia ha perso tanto peso, dopo le “fatiche” indigeste del lockdown.

L’abitudine a lasciarsi andare nelle cose, spesse volte rappresenta un boomerang nella vita, ma questa volta Noemi sembra abbia intrapreso una strada senza ostacoli per accrescere la propria notorietà. Alberto Angela, conduttore di Rai 1, sarà il testimonial per eccellenza del definitivo salto tra i grandi dello spettacolo.

LEGGI ANCHE —–> Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini, due bellezze diverse FOTO insieme

Noemi, fascino da campionessa annunciata: tutte le strade portano a…Roma