Sabrina Salerno è sempre più sexy: la cantante ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan con una fotografia mostruosa in cui mette in mostra le sue curve.

Sabrina Salerno è in splendida forma: la cantante sta postando ogni giorno foto e stories da infarto mettendo in mostra il suo splendido corpo e le sue curve esagerate. La nativa di Genova, nonostante i suoi 52 anni, continua a far impazzire i suoi fan. Sabrina è più sensuale che mai: l’ultimo scatto condiviso in rete è uno spettacolo bollente. La classe 1968 è semplicemente inarrestabile sui social.

Lo splendido scatto di Sabrina Salerno: che schianto