Sara Croce sul terrazzo e mezza nuda è un paesaggio meraviglioso-FOTO

Sara Croce in posa su una ringhiera con lato B che da verso la fotocamera, è fantastica al tramonto

Visualizza questo post su Instagram The best sunset in the world🧡 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 15 Set 2020 alle ore 10:32 PDT

La bonas di Avanti un altro è al mare con il fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory. Si trovano a Capri, città natale del calciatore. Insieme si godono gli ultimi tramonti dell’estate, e che tramonti. La Croce condivide uno scatto che la ritrae di spalle e di fronte a sè ha una vista eccezionale di Capri al tramonto. Si vede il mare infinito e la città, un sogno. I due appaiono sempre più uniti e innamorati. Sara per il momento non sta lavorando per il programma che l’ha resa nota, infatti Avanti un altro riprenderà nel 2021. Nell’attesa si gode ancora un pò di vacanze.

Non si sa ancora molto sulla vita privata di Sara, però recentemente ha risposto ad alcune domande poste dai suoi follower su Instagram. Molti si chiedono se la ragazza è ricorsa alla chirurgia estetica. Lei risponde di no ma non le credono e allora ribatte dicendo: “Perché dovrei mentire”. La Croce ha poi confermato che riprenderà Avanti un altro nel 2021 e confida che un programma a cui vorrebbe tanto partecipare è Ballando con le stelle. La giovane infatti dichiara di non saper ballare e in quel modo imparerebbe.

La relazione con il calciatore Gianmarco Fiory

Visualizza questo post su Instagram Sei la cosa più bella che indosso..🧡 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 12 Set 2020 alle ore 3:58 PDT

I più curiosi chiedono ovviamente del nuovo fidanzato della bella ragazza. Chiedono sopratutto com’è il ragazzo, e se dovesse descriverlo con tre aggettivi quali sarebbero. Sara da una risposta molto tenera, infatti commenta dicendo:” Troppo buono, troppo simpatico e con tanti valori”. Chissà come andrà a finire la loro storia d’amore, ci sono dei bei presupposti, staremo a vedere. Intanto lei è veramente giovane, ha solo 22 anni mentre lui è più grande, ne ha 30.

Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 9 Set 2020 alle ore 7:33 PDT

Sara Croce è indubbiamente una ragazza curiosa, bella e fine come appare uno non penserebbe mai che la sua musica preferita è l‘heavy metal e che le piace da morire la pizza. Una ragazza ricca di sorprese, dietro al viso d’angelo si nasconde una tosta forse.

