Zodiaco, scopri qual è il peggior difetto di ogni segno

Tutti i segni zodiacali hanno pregi e difetti. È tempo di scoprire quali sono i punti più deboli e i comportamenti discutibili di ognuno di loro

Spesso le persone ricercano nei propri segni zodiacali, o in quelli degli altri, dei tratti caratteristici per descrivere i modi di fare e di pensare. Non sempre la risposta alle proprie domande è positiva, anzi. Lo Zodiaco riflette tanto gli aspetti positivi di un segno quanto quelli negativi. Scopriamo ad esempio qual è secondo gli astrologi il difetto principale di ognuno di loro.

Il difetto di ogni segno zodiacale

Partiamo in ordine con l’Ariete che risulta spesso troppo focalizzato su se stesso e poco su quello che accade intorno a lui o alle persone che lo circondano. Dovrebbe imparare a essere meno egoista. Il Toro ha un vero problema con l’organizzazione, di tipo concettuale o materiale. Tutto attorno a lui sembra aver subito una scossa improvvisa, scatenando il disordine. I nati sotto il segno dei Gemelli tendono ad ascoltare molto poco, anche quando l’altra persona sta esponendo un proprio problema. Tendono a intervenire prontamente con consigli o raccontando cosa è accaduto a loro in situazioni in cui occorrerebbe solo stare in silenzio. Il segno del Cancro non riesce a limitare la propria dipendenza dagli zuccheri, finendo per mangiare male e introdurre una quantità eccessiva di essi.

Anche il segno del Leone, come l’Ariete, dovrebbe imparare a concentrarsi un po’ meno sulla propria persona. Ama attirare gli sguardi su di sé ma allo stesso tempo non ricambia l’attenzione interessandosi degli altri. Anche la Vergine ha un problema di organizzazione ma nel senso opposto rispetto al Toro. Questo segno ha una vera e propria mania dell’ordine, tutto deve essere esattamente come era stato pensato e le cose devono andare sempre come prefissate. In caso contrario sarebbe agitazione pura.

La Bilancia non riesce a gestire bene i propri soldi, sperperando spesso quello che guadagna in cose anche piuttosto futili. Questo comporta a volte il ritrovarsi in situazioni scomode. Il segno dello Scorpione è tra i più orgogliosi dello Zodiaco, finendo così per vivere spesso un sentimento di rancore e di frustrazione nelle relazioni. Il Sagittario invece ha un problema di comunicazione, il desiderio di dare sempre un’onesta opinione potrebbe portare a complicazioni. A volte è necessario filtrare i propri pensieri.

Il segno del Capricorno è forse uno dei più testardi. Se si fissa su qualcosa è quasi impossibile fargli cambiare idea. Questo potrebbe renderlo anche molto determinato, il che è spesso positivo, ma a volte potrebbe andare incontro a degli sbagli senza riuscire in alcun modo ad ascoltare quello che gli viene detto. I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone molto indipendenti, questo potrebbe pero’ portarli a vivere la solitudine quasi fosse uno stile di vita e quando qualcuno vorrà entrare nella loro vita sarà molto complicato farlo.

Infine il segno dei Pesci, tanto sognatori da dimenticare a volte di piantare nuovamente i piedi per terra. Il loro apparente distacco dalla realtà li porta a non analizzare in maniera razionale alcune situazioni che invece lo richiederebbero.

