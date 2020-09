Amedeo ammette un tradimento passato e la reazione di Sofia non si fa attendere

Sofia e Amedeo stanno insieme da undici anni e decidono di partecipare a Temptation Island a causa di alcuni problemi nati dopo la scoperta di una lettera d’amore da parte di Sofia e giustificata dal fidanzato come qualcosa che avesse a che fare con un amico. Una volta entrato nel villaggio pero’ Amedeo si è lasciato andare ad alcune forti dichiarazioni parlando con gli altri ragazzi presenti. Nel corso della conversazione ha confermato i dubbi della fidanzata ammettendo di averla tradita in passato e di non essere più sicuro del proprio amore. La reazione di Sofia non si è fatta attendere: ha richiesto immediatamente il falò di confronto.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi smaschera il suo ex fidanzato: “So cosa sta facendo”

Una volta riuniti la ragazza ha pero’ sorpreso il pubblico, dichiarando di aver sempre saputo del tradimento e di voler perdonare il suo compagno. Amedeo dal canto suo ha chiesto scusa alla fidanzata ma ha ribadito l’insicurezza dei propri sentimenti e di non aver avuto modo in così poco tempo di capire cosa prova davvero. Ma Sofia non molla e nonostante sia lei la persona tradita incalza il fidanzato a riprovarci e ricominciare da zero. Seppur con molti dubbi la risposta alla domanda della conduttrice sulla decisione di uscire insieme o meno è affermativa.