Tommaso Zorzi smaschera il suo ex fidanzato: “So cosa sta tramando”. Stiamo parlando di Iconize, i due hanno avuto una relazione molto importante

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello, e oggi nella casa ha deciso di sbottonarsi un po’ di più. “Non mi veniva la febbre da sei anni, ieri l’ho avuta, quindi sicuramente qualcuno è andato in tv a parlare di me”. E ha indovinato. Stiamo parlando del suo ex, Iconize. Marco Ferrero. I due hanno avuto una storia molto importante e poi si sono lasciati definitivamente. Tommaso si è confidato con il fratello di Balotelli e ha raccontato un po’ di cose.

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti del Grande Fratello: poco fa nella casa ha parlato del suo ex

“Io conosco i miei polli, so che qualcuno andrà da Barbara D’Urso. Se non è oggi, è domani, o è stato addirittura ieri” ha detto Tommaso, riferendosi ovviamente al suo ex fidanzato. “Lui è incattivito. So che ha fatto il provino per entrare nella casa ed è stato respinto. Lui è molto bravo nel suo lavoro, potrebbe concentrarsi solo su questo, non capisco perché non concentrarsi solo su quello che fa piuttosto che su tutto il contorno”.

Iconize si è sfogato su Instagram dicendo che Tommaso ha fatto una diretta sul suo profilo Instagram prima di partire in cui lo ha insultato dicendo: “Io non vorrei sputare nel piatto in cui ho mangiato ma lui è proprio una ciotola”.

