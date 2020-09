Un Posto al Sole anticipazioni: Niko distrutto, Giulia ritrova Marcello. In questi giorni la soap opera sta facendo molto clamore per le storyline avvincenti che stiamo guardando

Un Posto al Sole in questi giorni sta facendo tantissimi ascolti per le storyline appassionanti che ci stanno facendo vedere ogni sera su Rai Tre. Niko sta affrontando ancora il dolore per quanto accaduto con Susanna e per lui è arrivato il momento di riflettere molto su quanto accaduto, dopo che la sua ex futura sposa ha lasciato definitivamente Palazzo Palladini insieme alla madre Adele. Ha il cuore a pezzi, e sarà una persona inaspettata a supportarlo in questo periodo così complicato. Chi sarà mai questa persona che lo aiuterà a risollevarsi?

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Un Posto al Sole anticipazioni, Niko distrutto per quanto accaduto con Susanna. Giulia decide di cercare Marcello. Serena e Filippo ancora in crisi

Patrizio intanto è determinato a convincere Silvia ad accettare la partecipazione al programma televisivo dedicato alla cucina, è convinto che il locale riceverà tanta pubblicità in questo modo. Silvia continua a non essere convinta. Alla fine cederà?

Giulia intanto si mette sulle tracce di Marcello, cercando di risalire a lui. Il passato torna prepotente a ricordarle quanto quella presa in giro l’abbia ferita. Intanto finisce la tregua tra Filippo e Serena: i due hanno nuovamente una piacevole discussione.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO