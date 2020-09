Alessandro Borghese, la confessione che non ti aspetti

Nella sua vita in preda ai fornelli di casa, il noto cuoco, MasterChef junior, Alessandro Borghese si lascia andare ad una confessione oltre le righe…

Conosciuto per la sua grande ironia e innovazione da un punto di vista personale e professionale, Alessandro Borghese ha deciso di “sedersi” accanto ai più piccoli e fare le veci del responsabile.

L’innovazione, la tenacia e l’intraprendenza fanno di lui, un uomo oseremo definire “imbattibile” sotto tutti i punti di vista, una personalità affidabile a 360 gradi per i suoi figli e tutti i bambini di una data fascia d’età.

Proprio l’ecletticità e lo spirito da padre responsabile di famiglia, che abitano in lui sin dalla nascita necessitano in questo momento, di essere presi in considerazione. Non è stato solo Alessandro ad incoraggiare gli alunni, che di questi tempi, si apprestano a ritornare tra i banchi di scuola tra mille difficoltà, ma anche altre personalità di spicco, del mondo dello spettacolo.

Insomma caratteristiche che fanno del buon Alessandro, un ottimo distributore di consigli per un futuro dal sapore di protagonista, proprio come lo è nella vita di tutti i giorni.

LEGGI ANCHE —–> Benedetta Rossi, chi era prima di diventare food blogger

Alessandro Borghese, tra una dote e l’altra spiccano le…debolezze