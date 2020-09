Allarme Salmonella, disposto l’immediato ritiro dai supermercati

Allarme Salmonella, il Ministero della Salute comunica il ritiro immediato di un lotto di salame.

Il Ministero della Salute ha pubblicto una nota in cui ha informato i consumatori del ritiro immediato di un prodotto alimentare. Il prodotto in questione è un salame. Si tratta in particolare del lotto di salame posto in commercio con il marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C.sas. Dopo un’analisi in laboratorio, è emerso un rischio di salmonella. In caso di infezione, la gravità dei sintomi varia da semplici disturbi del tratto gastrointestinale (con febbre, dolori, nausea) fino a forme più gravi (con batteriemie).

