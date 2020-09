Amadeus e la frase choc sul figlio: “Fa male vederlo così”

Amadeus. Il popolare conduttore televisivo programma fin da ora la nuova edizione di Sanremo. Apprensivo nelle vesti di papà

Amadeus ha da poco spento 58 candeline, precisamente lo scorso 4 settembre. Si è concesso una dolce fuga romantica nelle Marche insieme alla moglie, Giovanna Civitillo. La coppia si è conosciuta nel 2003. Galeotto fu in set de L’Eredità, popolare quiz di RaiUno che li vedeva entrambi protagonisti.

Ancora innamoratissimi dopo 17 anni. Genitori di Josè Alberto, nato il 18 gennaio 2009, raccontano le loro avventure quotidiane con dolcezza e simpatia tramite le immagini pubblicate sul loro profilo di coppia nel canale social Instagram. Amadeus è padre anche di Alice, nata nel 1997 da un precedente matrimonio.

Lo vediamo al timone ancora una volta del programma I soliti Ignoti ed è confermata la sua direzione nella kermesse canora più importante d’Italia, il Festival di Sanremo, a febbraio 2021. Come lui stesso ha annunciato, sarà un’occasione speciale: la prima edizione dopo il Coronavirus, quella della rinascita.

Eppure c’è chi ha sollevato il dubbio sulla realizzazione di questo appuntamento tanto atteso. Si tratta di Fiorello, amico e spalla di Amadeus in quest’avventura, che ha dichiarato: “Sanremo senza pubblico non ha senso. Lui è sicuro di farlo, io non tanto. A sentire gli esperti avremo a che fare con il virus almeno ancora sei mesi.”

Amadeus. Le ansie di un padre affettuoso