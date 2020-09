Ambra Lombardo, che fisico | Il look total white lascia senza fiato – FOTO

Ambra Lombardo è incantevole nella sua più recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: il fisico super lascia senza fiato i fan

Ambra Lombardo è splendida nella sua più recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. Stiamo parlando di un’immagine che mette in risalto il suo fisico a dir poco perfetto. L’ex gieffina indossa un look total white e una collana. Così nel giro di pochi minuti il suo post ha fatto letteralmente incetta di consensi.

Sono oltre 5mila e 600 i ‘like‘, mentre i commenti di apprezzamento hanno raggiunto in questo momento quota 160. Numeri davvero importanti, soprattutto considerando il fatto che non tutte le concorrenti che hanno partecipato a quell’edizione del reality non hanno riscosso il suo stesso successo. Un’esperienza, quella al Grande Fratello, in cui sembrava anche aver trovato l’amore.

Ambra Lombardo non perde il sorriso dopo la fine della storia d’amore con Kikò Nalli – FOTO