Antonella Mosetti ama condividere sui social contenuti scottanti e bollenti: la showgirl, nella sua ultima foto postata su Instagram, mette in mostra il suo décolleté.

Antonella Mosetti è una delle showgirl più seguite sui social: il suo account vanta 640mila follower. La romana ama postare contenuti bollenti e mettere in mostra le sue curve esplosive. Il décolleté della 45enne cattura sempre la scena e non passa mai inosservato. La Mosetti, poco fa, ha messo in rete una foto particolarmente bella: la classe 1975 indossa una canotta strettissima che valorizza il suo décolleté.

Antonella Mosetti, canotta strettissima e décolleté in primo piano