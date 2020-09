Sharpay Evans di High School Musical: la prima FOTO con il pancione

Ashley Tisdale, l’eccentrica Sharpay Evans di High School Musical, annuncia con uno scatto sui social la sua prima gravidanza.

Il grande pubblico la conosce come l’eccentrica e narcisista Sharpay Evans, ma Ashley Tisdale è molto più del suo personaggio di maggior successo. I più affezionati dei prodotti Disney la ricorderanno infatti come Maddie, la bizzarra amica di Zac e Cody (Dylan e Cole Sprouse) nella serie televisiva Zack e Cody al Grand Hotel. Di rilievo anche il suo doppiaggio di Candace Flynn nella serie animata Phineas e Ferb. Ashley Tisdale viene considerata una delle figure più importanti lanciate dalla Disney, insieme ad astisti del calibro di Demi Lovato o Selena Gomez. Oggi, con una foto davvero particolare, l’attrice ha annunciato la sua prima gravidanza. Clicca su “successivo” per vederla!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bake Off, due ex concorrenti hanno una pasticceria insieme. Lo sapevate?

Sharpay di High School Musical: la foto in dolce attesa