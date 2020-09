Beautiful, anticipazioni puntata 18 settembre: la proposta di Brooke

Beautiful, anticipazioni: dopo che Hope ha rifiutato di passare la prima notte di nozze con Thomas, Brooke ha una proposta per lei. Nel frattempo Wyatt…

Colpo di scena a Beautiful, dove Thomas non è riuscito portare a letto Hope nemmeno durante la prima notte di nozze. La giovane Logan è sgattaiolata via dalla loro camera da letto per trascorrere ore al telefono con Liam. L’ex marito l’ha tranquillizzata e poi, in uno slancio di coraggio, ha ammesso che l’amerà per sempre. Ma ormai il dado è tratto e Thomas e Hope sono ufficialmente marito e moglie: non si torna indietro. O almeno così dovrebbe essere. Brooke, però, non è dello stesso avviso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zodiaco, quali segni sono più spregiudicati in amore

Beautiful, anticipazioni: Brooke propone l’annullamento

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Brooke si sentirà sollevata nel constatare che Hope e Thomas non hanno ancora consumato la loro prima notte di nozze. Cavalcando l’onda emotiva della notizia, la donna proporrà l’annullamento del matrimonio della figlia. Secondo lei ci sono tutti i presupposti per mettere fine a questa storia una volta per tutte.

Nel frattempo Liam è sempre più vicino alla verità. Dopo aver sentito Thomas e Flo litigare, il giovane Spencer ha chiesto al fratello Wyatt di indagare sul fantomatico segreto della fidanzata. Lei svierà e ciò alimenterà i sospetti di Wyatt. Flo sa benissimo quanto lui odi le bugie, eppure si ostina a tacergli qualcosa. A ciò si aggiunge il fatto che la ragazza sta continuando a ricevere messaggi minatori da parte di Thomas e vaneggia un possibile allontanamento da Los Angeles.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vi ricordate Malindi di Bake Off Italia? Oggi è così – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter