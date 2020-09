Berlusconi e la Toffanin, il duro colpo alla coppia

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, un amore che dura da anni e che è stato coronato dalla nascita di due figli, ma per la coppia arriva il duro colpo.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin formano una delle coppie più belle e solide del mondo dello show business. Quello tra il figlio di Silvio Berlusconi e la conduttrice che ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come letterina di Passaparola, il game show che conduceva Gerry Scotti e in cui lavorava anche Ilary Blasi, dura da anni e, con il tempo, è diventato sempre più importante. Nonostante siano molto innamorati, però, i fiori d’arancio, per la coppia, sembrerebbero essere ancora lontani.

Piersilvio Belrusconi e Silvia Toffanin: matrimonio lontano?

L’amore di Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin è stato coronato dalla nascita di due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010,e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Due figli che hanno completato la vita della conduttrice e del figlio di Berlusconi che ha anche un’altra figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi. nata nel 1990 da una precedente relazione.

Pur stando insieme da anni e avendo due figli, nei progetti della Toffanin e di Berlusconi non sembrerebbe esserci il matrimonio che, a quanto pare, non rappresenta una priorità nè per la conduttrice di Verissimo nè per l’imprenditore.

La Toffanin, così, continua a condurre la sua vita dedicandosi alla sua famiglia e al lavoro. Da sabato 12 settembre, infatti, Silvia Toffanin è tornata al timone di Verissimo aprendo la nuova stagione del programma di canale 5 con grandi ospiti, su tutti Lapo Elkann che si è raccontato senza filtri in un’intervista esclusiva.

