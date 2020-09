Cane e gatto in casa. Come disfarsi di peli e cattivi odori

Cane e gatto in casa. I nostri amici a quattro zampe sono membri della famiglia a tutti gli effetti. Scopriamo come eliminare peli e cattivi odori

Amore incodizionato: questa è la prima cosa che qualsiasi padrone di un cane o di un gatto vi dirà a loro riguardo. I nostri animali domestici sono membri a tutti gli effetti della famiglia, ormai anche la legge li tutela in quanto tali.

Compagni fedeli, supporto psicologico, sostegno e completamento nel quadro del tepore di una casa. Sono indubbiamente fonte di enorme sacrificio e responsabilità ma non c’è persona che abbia avuto un cane o un gatto nelle propria dimora che vi dirà che non ne valga la pena.

Molti desistono dall’adottarne uno per via delle difficoltà di gestione nelle abitazioni. Tuttavia, basta seguire qualche piccolo trucchetto per aver vita facile e donare una famiglia ad un piccolo essere (meglio se adottato in un rifugio, no?).

Spazzola levapelucchi

Cani e gatti sono portati a perdere molto pelo, soprattutto nel periodo della muta. Una spazzola adesiva levapelucchi potrà salvare il vostro outfit e apparire sempre impeccabili. Ottima anche per cuscini e divani.

Aspirapolvere

Elettrodomestico indispensabile, presente in ogni casa, rimuove i peli dei nostri amici a quattro zampe in pochi secondi.

Guanto in gomma o panno in microfibra

Sapevate che basta avere un guanto in gomma o un panno in microfibra per raccogliere i peli diegli animali sparpagliati in giro e sulle superfici domestiche? Basta inumidirli e passarli nella zona desiderata.

Spugna vecchia

State per non buttare la spugna vecchia che utilizzate sotto la doccia? Non fatelo! Per togliere i peli dai vostri vestiti basterà inserirli insieme alla spugna nella lavatrice; terminato il lavaggio avrà attirato tutti i peli su di sè come una calamita.

Eliminare i cattivi odori di cani e gatti

Ci sono in commercio diversi spray specifici per eliminare gli odori degli animali domestici. Noi vi suggeriamo un trucchetto casalingo. Se la lettiera del gatto emana esalazioni non proprio piacevoli, basterà spargere del bicarbonato di sodio sulla sabbietta. Provare per credere.

