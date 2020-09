Caroline Receveur, fascino francese da lasciare senza fiato – FOTO

Caroline Receveur, la showgirl francese strega il pubblico con il suo fascino magnetico. Ogni sua foto è apprezzatissima.

Si chiama Caroline Receveur e sta acquisendo grande visibilità anche in Italia. La fashion blogger e showgirl francese ha iniziato la sua carriera sotto i riflettori in qualità di modella, ma la sua carriera è stata presto stroncata dalla “mancanza di requisiti”. La Receveur è infatti alta poco meno di 1,70, troppo poco per i rigidi standard dell’alta moda. Nonostante l’iniziale battuta d’arresto, tuttavia, la showgirl ha saputo rilanciarsi con successo, prendendo parte a diversi programmi di spicco della tv francese (tra i quali una sorta di Ballando con le stelle) e sbarcando sui social in qualità di fashion blogger. Il suo fascino magnetico e la naturale propensione per posare di fronte all’obiettivo hanno fatto il resto. Oggi ogni sua foto ha milioni di commenti di apprezzamento ed i suoi followers sono oltre 4 milioni, sparsi in tutto il mondo. Clicca su “successivo” per vedere il suo ultimo scatto!

Caroline Receveur, una bellezza ineguagliabile