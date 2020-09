Chi è e cosa fa Emma Marrone, uno dei giudici di X Factor

Questa sera, giovedì 17 settembre, debutterà sulla scrivania dei giudici di X Factor Emma Marrone: scopriamo di più sulla sua vita e carriera

Classe 1984, Emmanuela Marrone muove i suoi passi nel mondo musicale già da piccola, spinta dalla passione del padre Rosario che ha subito visto in lei grande potenzialità. Nei primi anni 2000 firma il suo primo contratto discografico con le Lucky Star, gruppo femminile nato nel talent show Superstar, ma che pubblicherà solo alcuni brani prima di sciogliersi. Dopo un paio di successive esperienze arriva per Emma l’opportunità che le cambierà la vita. Nel 2009 la cantante entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, arrivando a vincere la sua edizione conquistando l’amore del pubblico.

Emma Marrone: dieci anni di carriera

Il suo primo EP, “Oltre“, è stato il secondo disco più venduto nel 2010 seguito un anno dopo dall’album di debutto “A me piace così“. Nel 2011 sale per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo accanto al gruppo dei Modà: la loro “Arriverà” si guadagna il secondo posto. Solo un anno dopo Emma sarà decretata vincitrice del festival con il brano “Non è l’inferno“. All’Ariston tornerà una terza volta, ma in veste di co-conduttrice accanto a Carlo Conti nel 2015.

In tutti questi anni ha mantenuto un forte legame con Maria De Filippi che l’ha richiamata ad Amici per occupare il ruolo di direttore artistico durante la fase serale. Emma prende questo compito molto seriamente, investendo il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare gli alunni della scuola.

Nel frattempo la cantante ha continuato a macinare successi, pubblicando ben sei dischi e portando la sua musica in tour nei palazzetti puntualmente colmi di gente. Il suo ultimo album, “Fortuna“, è uscito lo scorso ottobre ed è stato anticipato dal singolo “Io sono bella“, scritto appositamente per lei da Vasco Rossi. Nel 2020 debutta sul grande schermo prendendo parte al film di Gabriele Muccino “Gli Anni più Belli“, mettendosi alla prova anche nella recitazione. Ora il pubblico la vedrà nuovamente alle prese con una nuova esperienza, quella di giudice di X Factor.

Dalla personalità molto forte, Emma non si è mai tirata indietro quando si è trattato di esporsi pubblicamente su temi di particolare rilevanza. Non si è mai nascosta neanche quando si è trattato di parlare della sua vita privata, dalle sue relazioni ai problemi di salute affrontati. Molte cose sono cambiate dai tempi di Amici e in poco più di dieci anni. Ad oggi Emma è riuscita a conquistarsi un posto nell’industria musicale diventando una delle artiste più amate degli ultimi tempi.

