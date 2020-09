Coronavirus, il bollettino del 17 settembre: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, giovedì 17 settembre, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di mercoledì 16 settembre

Stando ai dati del Ministero della Salute, i casi di contagio nella giornata di ieri erano saliti a 291.442. Di questi risultavano essere attualmente positivi 40.532 soggetti. Salivano anche i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva in totale 207. Il numero dei guariti era salito a 215.265. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza era giunto a 35.645.

La Regione Calabria, si leggeva nelle note, segnalava che dei 19 nuovi casi positivi, 8 erano migranti. La Valle D’Aosta, invece, comunicava che martedì, 15 settembre, per errore erano stati inseriti 131 casi da screening anziché 130, dato ieri aggiornato correttamente.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 15 settembre

Il Ministero della Salute ieri ha reso noto che i casi di contagio da Covid-19 nella giornata di martedì erano saliti a 289.990 . In aumento anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 39.712, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva in totale 201. Il numero delle persone guarite dall’inizio dell’emergenza era salito a 214.645. Si aggravava il bilancio totale delle vittime giunto a 35.633.

La Regione Sicilia, si leggeva, comunicava che dei 77 nuovi casi positivi di ieri, 2 sono migranti ospiti presso l’hotspot di Lampedusa.

Covid-19, l’infettivologo Bassetti: “Mortalità più bassa, solo il 5% dei contagi ha bisogno di cure”

“Torniamo a vedere nei reparti pazienti anziani colpiti da Sars-CoV-2. Questo perché sono i soggetti più fragili e perché il virus può far precipitare situazioni preesistenti, ovvero pazienti affetti da diabete, cardiopatie, problemi respiratori, chi segue multi-terapie. In persone in là con gli anni la patologia ha un impatto diverso“. Queste le parole, ai microfoni di Adnkronos Salute, dell’infettivologo Matteo Bassetti che ha commentato l’aumento dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid-19. Un’impennata che ha riguardato anche i soggetti più gravi, le cui condizioni hanno richiesto il ricovero in terapia intensiva. In quest’ultimi a fine luglio i ricoveri ammontavano a 38, mentre, stando all’ultimo bollettino di ieri, si è passati a 207.

Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha poi rassicurato spiegando che il virus ad oggi ha una mortalità sicuramente più bassa (0,4-0,6%) aggiungendo che nel 99% dei casi si guarisce. “C’è stato un lieve rialzo dell’età media dei positivi – afferma Bassetti- causata dall’effetto delle vacanze“. I giovani, secondo l’esperto, si sono spostati maggiormente divenendo i più esposti al virus che poi avrebbero portato in famiglia. L’età media che ha subito una variazione, però, spiega l’infettivologo, è solo quella dei contagiati e non quella dei pazienti ricoverati: “Io – riporta AdnKronos- ricovero solo ultra 80enni con, per fortuna, una situazione clinica diversa da quella di marzo-aprile e non ho decessi da tempo“.

Locatelli: “Vaccino anti Covid? Aspettiamo i risultati dei test”

Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, è stato raggiunto dai microfoni di Sky ed ha parlato del vaccino anti-covid. Il Professore in rima battuta si è espresso sulla possibilità che possa essere pronto a novembre. A suo avviso questa previsione è un po’ avventata, bisognerebbe attendere prima i risultati dei trial e poi effettuare qualsivoglia valutazione.

Non sono mancate considerazioni in merito al numero dei tamponi eseguiti in Italia. Il Bel Paese, infatti, è il quarto al mondo per numero di realizzazione di tale esame.

Locatelli ritiene che si stia lavorando nel giusto verso e soprattutto che ci si stia concentrando per ottenere delle più rapide refertazioni. Come? Tramite l’ottenimento di tamponi rapidi in grado di restituire risultai a stretto giro.

