Elisa Toffoli, un look originale e sexy per il suo tour – FOTO

Elisa Toffoli sceglie per il tour italiano dei look originali e sexy. Quasi tutte le date sono sold out.

Look black and white: il bianco dei tessuti avvolgono il suo corpo ma lasciano intravedere il reggiseno nero. Il nero della lingerie si abbina alla cintura perfetta per evidenziarne il punto vita. Così appare Elisa Toffoli – o semplicemente Elisa – la cantante che di recente aveva annunciato il ritorno live con diverse tappe distribuite in Italia. Elisa tempo fa infatti aveva espresso la volontà a tornare ad esibirsi, motivando come questo potesse essere un supporto per tutto il team che vive di musica – settore penalizzato dalla pandemia e dal lockdown dei mesi scorsi. La foto è davvero intensa, è evidente l’enorme passione di Elisa per la musica. La foto è stata scattata a Caserta nella sua prima tappa del tour, oggi sarà impegnata – come rende noto la stessa sui social – a Vicenza.

Elisa Toffoli in tour, alcune tappe

Proprio ieri aveva annunciato con un post e foto su Instagram l’inizio del tour, la prima tappa è stata – come già anticipato – Caserta. Il tour la vedrà coinvolta fino ai primi di ottobre e toccherà alcune delle principali città italiane:

17 settembre Vicenza, Piazza dei Signori

19 settembre Cattolica, Arena della Regina

20 settembre Ferrara, Piazza Trento Trieste

25 settembre Fossano (Cn), Piazza Castello

26 settembre Forte dei Marmi (Lu), Villa Bertelli

3 ottobre Udine, Piazza 1° Maggio

Un tour davvero atteso e che si è rivelato subito un successo, quasi tutte le tappe infatti sono già sold out.

Chi vuole ascoltare Elisa in concerto ma non ha ancora acquistato il biglietto, è possibile: ci sarebbero ancora dei posti liberi – secondo quanto riportato dalla cantante 4 giorni fa nelle tappe di Forte dei Marmi e Udine, previste rispettivamente per il 26 settembre ed il 3 ottobre.

