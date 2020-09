Grande Fratello VIP, Mario Balotelli furioso: “Bugie nella casa”

Mario Balotelli, il suo nome viene fatto nella casa più spiata d’Italia ma lui sbotta e non ci sta. Dichiarerà su Instagram “Bugie nella casa”.

Non l’ha presa Mario Balotelli la dedica che le è stata rivolta nella casa del Grande Fratello Vip dalla modella Dayane Mello. E non ha perso occasione per rispondere a queste dichiarazioni. Tutto è avvenuto quando Dayane Mello stava parlando col fratello di Mario – Enock – raccontando del loro incontro e di essersi rivisti pochi mesi fa, un avvenimento che sicuramente per la modella brasiliana ha avuto un effetto notevole tanto da sognare di avere con Balotelli una storia stabile.

Mario Balotelli e la risposta (poi rimossa)

Parole che arrivano immediatamente al diretto interessato il quale decide di commentare questa dichiarazione d’amore della modella brasiliana con una storia su Instagram, ma le parole non sono assolutamente liete: “Basta parlare di me…bugie anche nella casa”. Insomma, non si sa a cosa si riferisce Mario quando parla di bugie, la storia è stata subito rimossa. Ma i più veloci sono riusciti a fare lo screenshot della IG Stories che circola indisturbato in rete.

La modella non si era risparmiata con dolci parole rivolte al calciatore: “C’è sentimento, Mario è una persona speciale. quando lo vedo il mio cuore batte forte. Mi ricordo il nostro primo bacio, mi ricordo tutto. Il nostro primo bacio è stato in macchina, davanti all’agenzia in cui lavoravo. Io sono innamorata di lui, lo sono sempre stata”.

I più curiosi di come andrà a finire questo scambio di battute tra la Mello e Balotelli non dovrà che attendere la prossima puntata di Grande Fratello VIP e lì si scoprirà se Alfonso Signorini mostrerà o meno alla modella brasiliana la reazione poco felice di Balotelli sulla dichiarazione d’amore.

