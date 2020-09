Laura Pausini, la cantante come non l’avete mai vista – FOTO

View this post on Instagram

Ci aspetta un week-end bello pieno, ragazzi: domani sera la seconda puntata de @lavozantena3! Sabato su YouTube ci sarà sia #I❤️beirut di @mikainstagram girato al Colosseo, ma anche un’intervista alle 13:15 con @rafacanooficial per #DiaTalCual… e un'ultima sorpresa che vi annuncerò presto nelle mie stories. Quindi oggi ripassiamo un po’ il repertorio con un bel gelato al posto del microfono in attesa di tutti questi appuntamenti… Siete pronti? Chicos, nos espera un fin de semana muy completo! Mañana por la noche el segundo programa de @lavozantena3. El sábado, se emitirá en YouTube el concierto I❤️beirut de @mikainstagram grabado en el Coliseo. Además, a las 13:15 h, entrevista con @rafacanooficial en #DialTalCual… Y una última sorpresa que os anunciaré pronto en mis historias. Así que hoy, mientras esperamos todo lo que va a pasar, repasemos un poco la lista con un buen helado, en vez del micrófono… ¿Estáis listos? A full week-end is waiting for us, guys: tomorrow night there’s the second show by @lavozantena3! Saturday on YouTube there’ll be #I❤️beirut by @mikainstagram filmed at the Colosseum, but also an interview at 13:15 (Italian hour) with @rafacanooficial for #DialTalCual… and a last surprise too, that I will reveal soon through my stories. So, today it’s time to revising a bit my repertory with an ice-cream instead of the microphone, waiting for all these appointments… are you ready? Pessoal, espera-nos um fim de semana muito completo: amanhã à noite, o segundo programa da @lavozantena3. No sábado no YouTube teremos o show #I❤️beirut de @mikainstagram gravado no Coliseu, mas também ás 13:15 horas, uma entrevista com @rafacanooficial em #DialTalCual… e, uma última surpresa que anunciarei em breve no stories. Então hoje, enquanto esperamos tudo o que vai acontecer, vamos repassar um pouco a lista com um bom sorvete, em vez do microfone… Estão prontos? Ph: @nicoleenina #Icecream #summer #ready