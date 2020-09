Lavora per Alitalia ed è la hostess più bella del mondo – FOTO

Si chiama Laura D’Amore, l’hostess più famosa del mondo. Lavora con Alitalia ed è conosciuta molto sui social, per il web è ormai un’ influencer

Avete mai sentito parlare di Laura D’Amore? L’hostess di Alitalia più famosa al mondo, non solo per la sua bellezza ma per il suo talento che ha saputo sfruttare al massimo anche sui social. La donna è seguita su Instagram da 695 mila follower e in poco tempo ha saputo reinventarsi influencer trasformando il suo lavoro in un brand.

Laura D’Amore, hostess e influencer