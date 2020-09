Melissa Satta, il selfie fa innamorare il web: che sensualità – FOTO

Melissa Satta meravigliosa come sempre: l’ex velina spopola su Instagram, il selfie è molto semplice ma di grande impatto e fascino, non si può resistere

Stupenda Melissa Satta, come sempre. Non è una novità, dovremmo essere abituati, ma in realtà ad ogni suo nuovo post sui social network non possiamo fare a meno di rimanere incantati. L’ex velina, dopo qualche settimana di relax nella sua amata Sardegna, è tornata alle occupazioni di sempre. In quel di Milano, è già tempo di mettersi a lavorare di nuovo di buona lena, magari lasciando spazio a qualche momento per l’attività fisica e per tenersi in forma. Melissa ne sa qualcosa, è una persona che si cura molto del proprio corpo e non a caso nel corso del lungo lockdown ha tenuto compagnia ai suoi fan con varie dirette dei suoi workout.

Melissa Satta, in primo piano lascia senza fiato: che spettacolo