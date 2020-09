Naike Rivelli, il bacio in bocca con la persona più speciale – FOTO

Naike Rivelli pubblica uno scatto di un dolce bacio con una donna speciale. Entrambe bellissime, la foto fa impazzire i follower.

Naike Rivelli bacia la mamma, Ornella Muti, sulla bocca. La figlia dell’attrice che ha fatto sognare generazioni di italiani ama le provocazioni. Naike, infatti, non smette di pubblicare foto sexy sul suo profilo: una delizia per gli occhi.

Con questo scatto la Rivelli ha fatto sognare, per l’ennesima volta, migliaia di follower. In tanti sono stati colpiti dalla foto in cui mamma e figlia, entrambe con gli occhiali, si scambiano effusioni dolci ma bollenti.

Non solo. Sul profilo Instagram di Naike è spesso presente anche sua mamma. Ornella Muti si lascia riprendere in pose semplici e sensuali: gli anni non sembrano passare per l’attrice, anche lei sempre bellissima.

Naike Rivelli e Ornella Muti: un legame speciale