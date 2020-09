Precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della prima giornata di Serie A Parma-Napoli, in programma domenica 20 settembre, ore 12.30

Debutto in campionato per il Napoli di Gattuso, che nel lunch match della prima giornata sarà di scena al Tardini in trasferta contro il Parma. Gli azzurri, dopo una passata stagione vissuta tra troppi alti e bassi ma impreziosita dalla Coppa Italia, cercano di riproporre la propria candidatura quantomeno per la zona Champions League. Importante non sbagliare all’esordio, ma i partenopei stanno ancora mettendo a punto qualcosa nella formazione tipo e aspettano novità dal mercato. Da non sottovalutare nemmeno l’avversario, un Parma che si rinnova e riparte da Liverani in panchina, con l’ambizione di far bene.

Parma-Napoli: dove vedere il match in tv e in streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming visibile in abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili. I supporti abilitati per la visione sono pc, smartphone, smart tv e tablet. Per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN, la visione è possibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky).

Parma-Napoli: i precedenti della sfida

In tutto, sono 36 i precedenti tra Parma e Napoli in Serie A. Equilibrio sostanziale, con 14 vittorie gialloblu’, 7 pareggi e 15 vittorie azzurre. Nella scorsa stagione, gli emiliani hanno battuto per due volte i partenopei, entrambe le volte con il punteggio di 2-1. Al Tardini, il Parma ha un bilancio favorevole con 9 vittorie, 3 pareggi e 6 ko.

Parma-Napoli: l’arbitro del match

La designazione arbitrale da parte dell’Associazione Italiana Arbitri sarà resa nota soltanto nella giornata di domani.

Parma-Napoli: le probabili formazioni

Il Parma riparte, per ora, dalla novità del trequartista rispetto alla passata stagione, ma gli uomini sono gli stessi. Il Napoli invece dovrebbe riproporre il 4-3-3 dopo aver schierato il 4-2-3-1 nelle amichevoli. Osimhen dovrebbe partire dalla panchina, fiducia dall’inizio a Mertens.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Grassi; Kucka; Inglese, Gervinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

