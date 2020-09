Zodiaco, quali sono i segni più umili e i più egocentrici

Alcuni segni zodiacali provano difficoltà a mostrare umiltà e anzi, sembrano porsi sempre al centro della loro vita e non solo. Altri invece sono molto umili e tengono parecchio in considerazione gli altri

Le caratteristiche dei segni zodiacali molte volte rispecchiano il proprio essere ed è innegabile che ci siano alcuni tratti che accomunino gli individui nati sotto lo stesso segno. In questo caso si parla di umiltà e della sua qualità opposta, l’egocentrismo. Scopriamo quali sono i segni con i piedi ben piantati a terra e chi invece mostra di essere particolarmente narcisista.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, quali segni sono più spregiudicati in amore

I segni zodiacali più umili e quelli più egocentrici

Se si dovesse decretare il segno più umile dell’intero Zodiaco la scelta ricadrebbe su quello dei Pesci. La loro altissima considerazione degli altri porta questo segno a dedicarsi molto a chi lo circonda e poco a se stesso. Sentono di non avere la necessità di farlo o che ci sia sempre qualcuno che ne abbia più bisogno. Ma sebbene non si debba arrivare a un livello di egocentrismo eccessivo, anche prendersi cura della propria persona è importante. Anche il segno del Sagittario rientra in questa categoria, sebbene sappia come farsi rispettare e prendere decisioni che potrebbero portare l’altra persona ad allontanarsi da lui. Se questo accadrà significa che era giusto così. Raramente questo segno prende decisioni che non siano ponderate sulla base dei comportamenti altrui.

Il Sagittario pone molta attenzione a quello che gli accade intorno, così come la Bilancia e i Gemelli. Questi due segni spiccano per la loro gentilezza e se il primo segno è sempre pronto ad aiutare chi ne ha bisogno, il secondo ama vedere appagato e sereno chi gli sta accanto. Entrambi sono segni schietti, che sanno dove la loro umiltà e la loro bontà deve fermarsi in alcuni casi.

Infine tra i segni che spiccano per la loro umiltà ci sono anche il Cancro e il Toro. Il primo avrà dei momenti in cui sarà particolarmente dedito a se stesso, alla costante ricerca di attenzioni, ma il più delle volte sarà anche molto disponibile e aperto alle esigenze altrui. Il Toro può dare l’impressione di essere solo un segno molto forte e testardo e che pensa solo alla propria persona, ma in realtà questo segno sarà sempre pronto ad aiutare il prossimo in un momento di difficoltà.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, scopri qual è il peggior difetto di ogni segno

Tra i segni più egocentrici c’è invece il Capricorno, dedito a ripagare gli altri con la stessa moneta con la quale è stato trattato. La sua volontà di essere costantemente forte lo porterà a una maggiore freddezza verso il prossimo, che la interpreterà come disinteresse totale. Poi c’è l’Ariete, sempre molto focalizzato sui propri obbiettivi di vita. Questo lo porterà a concentrarsi molto su se stesso e sui propri interessi, finendo per chiudere fuori tutti gli altri, spesso visti come possibili distrazioni.

Il segno della Vergine si ritrova spesso a pensare di essere migliore degli altri e potrebbe passare tutto il tempo a parlare di se stesso. Se qualcosa non lo coinvolge potrebbe annoiarsi e non credere che la situazione meriti la sua attenzione o il suo tempo. Così anche l’Acquario, uno dei segni più indipendenti. Proprio questa caratteristica influirà sul modo di vedere le altre persone, spesso considerate di intralcio nella propria strada. Gli occhi dell’Acquario sono sempre puntati sui propri sogni e accetteranno accanto a sé solo persone in grado di rimanere un passo indietro a loro.

Il segno dello Scorpione è uno dei più egocentrici dello Zodiaco, capace di volersi vendicare nei confronti di chiunque abbia provato a ostacolare la propria strada o abbia tentare di screditarlo. Un pizzico di umiltà potrebbe essere rivolta solo alle persone amate, ma anche in quel caso dipenderà dalla gravità della situazione e da quanto si sentirà colpito personalmente. Ma il titolo di segno zodiacale più egocentrico spetta al Leone. La sua immensa autostima finisce per trasformarsi in prepotenza e competitività e anche nelle relazioni in suo ego raramente gli permette di andare incontro al proprio partner.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter