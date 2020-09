Sonia Bruganelli, slip e gambe accavallate: si vede tutto, che favola

Sonia Bruganelli pubblica uno scatto super sexy. La bella mogliettina di Bonolis posta un selfie in slip: da perdere la testa.

Sonia Bruganelli sorprende tutti con uno scatto provocante. Seduta sul tappeto in slip e canotta, si riprende con un selfie meraviglioso. Le gambe accavallate fanno immaginare tutto: che meraviglia!

La foto di Sonia ha fatto impazzire i fan. In molti hanno commentato il post facendo i complimenti all’ex modella: “ma che figa sei” scrive qualcuno “sei dolcissima” commenta qualcun’altro.

Sonia è famosa per essere la moglie di Paolo Bonolis. I due si sono conosciuti in occasione delle riprese di Tira e molla, dove Sonia era presente come modella di alcune televendite. Tra i due è stato un colpo di fulmine: oggi hanno tre figli e sono più felici che mai.

Sonia Bruganelli: opinionista e imprenditrice