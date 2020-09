Valentina Vignali e il costume da vietato ai minori. Che spettacolo-FOTO

La Vignali in un costume interno inguinale a bordo piscina è impressionante, il web impazzisce con i commenti

L’influencer Valentina Vignali condivide su Instagram un post molto sensuale che la ritrae a bordo piscina con indosso un costume intero molto scosciato. Scorgendo i commenti si notano tanti complimenti, ma si notano anche commenti negativi sul costume e la posa, ritenuta troppo esagerata. La Vignali potrebbe aver volutamente condiviso una foto esagerata per ottenere l’attenzione per sponsorizzare la sua nuova canzone NO MERCY NO SHAME uscita su Spotify. Infatti della didascalia sotto alla foto scrive un pezzo del brano e chiede ai suoi follower se hanno già ascoltato il pezzo; “Se tu dici sì, io dico no HaI già ascoltato NO MERCY NO SHAME SU SPOTIFY?”. Il pezzo è di genere rap ed è in collaborazione con Dom Blait.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Romina e il bacio rubato a Roma. Cosa dirà Al bano?

Valentina Vignali sempre più scoperta sui social

Visualizza questo post su Instagram Io volevo essere qualcuno, tu vorresti essere qualcun altro Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 15 Set 2020 alle ore 5:12 PDT

La Vignali è molto attiva sui social, d’altronde ha 2,3 milioni di followers su Instagram, pertanto deve per forza condividere molte foto per tenere alta l’attenzione dei fan. In questo ultimo periodo però l’influencer sta condividendo sempre più foto sensuali con mini e abiti e costumi inguinali. Anche una foto che la ritrae mentre gioca a basket, che è la sua passione sin da quando era piccola, diventa una foto super sexy. La giovane infatti appare su un tacco altissimo con plateau e dei mini shorts e canotta che mostra in pieno il décolletè della bella influencer. I suoi follower gradiscono ma altri la criticano e chiedono per qual motivo appare sempre più nuda su Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Aurora Ramazzotti in pigiama, il cambio outfit e la palestra: bellissima – FOTO

Certo la Vignali ha delle curve generose e molto sensuali, perciò se indossa un mini abito o degli shorts appare molto più esagerata rispetto a una donna più esile e con meno curve. Sarà anche quello che inganna e la fa apparire esageratamente sensuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.