Precedenti, probabili formazioni e info tv e streaming del match della prima giornata di Serie A Verona-Roma, in programma sabato 19 settembre, ore 20.45

Sabato al via il nuovo campionato di Serie A. Due gli anticipi di un turno che vedrà in totale soltanto sette partite, per via dei rinvii delle gare di Inter, Atalanta e Spezia. Nel match serale del sabato, al Bentegodi, si affronteranno Verona e Roma. I gialloblu’ di Juric vogliono confermare lo splendido campionato passato, dove hanno a lungo, a sorpresa, lottato per l’Europa. I giallorossi di Fonseca hanno ambizioni Champions e vogliono partire bene con il nuovo ciclo presidenziale Friedkin. L’infortunio di Zaniolo ha però raffreddato gli entusiasmi e sul mercato sono ancora molti i movimenti in corso. Sarà una gara subito particolare per Kumbulla: impostosi l’anno scorso con il Verona, ha appena firmato con i giallorossi e scenderà subito in campo da ex.

Verona-Roma: dove vedere il match in tv e in streaming

La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma streaming è visibile in abbonamento sul sito al costo di 9,99€ mensili. Possibilità di fruire della visione su pc, smartphone, smart tv e tablet. A disposizione anche il canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno attivato l’offerta Sky-DAZN.

Verona-Roma: i precedenti della sfida

Le due squadre finora si sono affrontate in tutto 58 volte in Serie A. 30 vittorie a 9 per la Roma, 19 i pareggi. Lo scorso anno, doppio successo capitolino (3-1 al Bentegodi e 2-1 all’Olimpico). Match che è una vera classica della prima giornata. Sarà addirittura la sesta volta, nell’ultimo precedente all’esordio in campionato finì 1-1 ad agosto del 2015.

Verona-Roma: l’arbitro del match

La designazione arbitrale del match al momento non è ancora stata resa nota. La scelta dell’Associazione Italiana Arbitri dovrebbe essere ufficializzata venerdì mattina, a poco più di 24 ore dal match.

Verona-Roma: le probabili formazioni

Il mercato in corso porta numerosi stravolgimenti, da capire se la Roma avrà ancora Dzeko davanti o il suo centravanti sarà Milik (decisive le prossime ore). Kumbulla forse subito in campo da ex. Il Verona conferma il suo 3-4-2-1, la Roma si schiererà con un modulo speculare.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Zaccagni, Benassi; Di Carmine.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter