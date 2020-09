WhatsApp, mettere impronta digitale Touch o Face ID su iPhone e Android

WhatsApp si dimostra attento alla nostra privacy introducendo la possibilità di mettere impronta digitale Touch o Face ID su iPhone e smartphone Android

In questo articolo vi spiegheremo come mettere impronta digitale Touch o Face ID su WhatsApp in iPhone e Android. Si tratta di una possibilità messa a disposizione nativamente dagli sviluppatori della famosa app di messaggistica istantanea. Una funzione molto utile per la nostra privacy. Infatti, senza di essa, le nostre chat dell’app rischierebbero di essere preda di occhi indiscreti ogni qual volta il nostro smartphone da sbloccato finisce in mano a terze persone.

Ebbene, ora con pochi semplici passaggi potremo scongiurare questa eventualità rendendo del tutto riservate le nostre conversazioni compiute su WhatsApp. Fino a qualche tempo fa la procedura risultava più complessa, visto che si doveva ricorrere ad applicazione di terze parti, ora invece è tutto più facile.

WhatsApp, come impostare sblocco con impronta digitale Touch ID o Face ID su iPhone e smartphone Android