X Factor 2020, concorrente commuove i giudici. Il gesto di Mika – VIDEO

Partenza con il botto per X Factor: i concorrenti hanno già cominciato a mostrare le loro qualità. Un momento in particolare ha commosso il pubblico.

Quest’anno X Factor è partito davvero con il piede giusto. Tanti i concorrenti dotati, pochi i dissidi tra i giudici, legati fin da subito da una fortissima alchimia. Senza i caratteri forti di personaggi come Mara Maionchi e Morgan, si respira un’aria particolarmente rilassata in studio. La prima puntata è stata una prova del nove per Emma ed Hell Raton: i neo-giudici sembrano aver già conquistato il cuore del pubblico, mentre Mika e Manuel Agnelli vestono i panni dei veterani con grande disinvoltura. In una serata densa di storie strappalacrime, un momento in particolare ha colpito nel segno.

X Factor 2020, il gesto di Mika verso un concorrente