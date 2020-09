Riguardo alla vicenda di Ylenia Carrisi oggi si registra il racconto da parte di un prete che fornisce delle informazioni da non sottovalutare.

Il mistero sulla sorte di Ylenia Carrisi oggi come ieri continua a non presentare risposte. Nel corso dei tanti anni ormai trascorsi dalla scomparsa della primogenita di Al Bano e Romina Power abbiamo assistito a tante congetture. Proprio questo ha contribuito a rendere molto difficile scovare la verità o almeno una qualche pista da seguire.

Ylenia Carrisi oggi, padre Samuel certo: “Era lei, è andata via in tutta fretta”

Tra mitomani, false testimonianze, avvistamenti il più delle volte improbabili e quant’altro, spunta una dichiarazione che invece potrebbe essere meritevole di attenzione. Destano interesse infatti le parole rilasciate da un prete di un convento in Arizona. Lui si chiama padre Samuel ed alla stampa che lo aveva interpellato ha confermato: “Quella ragazza era lei, la riconosco come Ylenia Carrisi oggi. È rimasta per poco tempo, faceva la giardiniera. Versione confermata anche da una suora che ha avuto modo di entrare in contatto con suddetta ragazza. “Padre Samuel era il custode del convento.

Ylenia Carrisi oggi, la versione di padre Samuel: “Per me era lei”

Avevamo ricevuto la telefonata da parte della polizia. Ed appena due giorni dopo una giovane che lavorava come giardiniera da noi se n’è andata via in tutta fretta”. Il prete invece aveva affermato che quella ragazza che potrebbe essere Ylenia gli era parsa molto allarmata e che aveva intenzione di trasferirsi in Asia. Ma oltre a questo non conosciamo altro. E la stessa polizia non sembra avere ulteriori elementi per approfondire le indagini.

Ma questa è una delle voci che fa si che Romina creda fermamente nel fatto che Ylenia, che oggi avrebbe quasi 50 anni, sia viva. Della stessa idea sono anche Yari, Romina Jr. e Cristel, gli altri figli che la Power ha avuto con Al Bano. Il tutto nonostante nel 2013 sia stato presentato un certificato di morte ufficiale in tribunale a Brindisi.

