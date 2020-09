Zodiaco, quali segni sono più spregiudicati in amore

Quali sono i segni zodiacali che si fanno avanti anche se l’altra persona è già fidanzata o sposata? Quali hanno la giusta intraprendenza per farlo? Vediamoli insieme

In amore è sempre tutti lecito dice il proverbio ma quando si parla di sentimenti infranti e calpestati bisognerebbe andare con i piedi di piombo. Spesso ci sono persone che farebbero carte false pur di stare con qualcuno ed inutile dire che questo atteggiamento a volte dipende anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi.

Alcuni segni più di altri infatti sono propensi ad intraprendere scalate difficili pur di stare con qualcuno, anche se questa persona è già fidanzata o sposata. Troppo autostima, desiderio di possesso incondizionato, voglia di mettersi costantemente alla prova? Vediamo insieme quali sono i segni zodiacali più intraprendenti.

Ariete

È un segno spregiudicato che desidera persone che sa già essere impegnate, fidanzate o sposate. Ama sperimentare e mettere in gioco le sue armi di seduzione, si annoia facilmente e per questo cerca situazioni rischiose che gli diano stimoli e input su cui far giocare la sua fantasia. essere coinvolto in un triangolo amoroso. Non è in grado di stabilire, in questo senso una scala di priorità.

Cancro

Il cancro è un segno solido, non ama fare troppi giri di parole, è pratico e deciso. Non ama i drammi in amore e pensa sia tutto bianco o nero, nessuna via di mezzo. Ama essere coinvolto in storie d’amore al limite dell’incredibile, storie avventurose in cui mettersi in gioco, tende a volte a desiderare partner che hanno l’illusione di sperimentare con lui una connessione più profonda. Sono storie però che però tendono a finire nel peggiore dei modi se non prese con le dovute precauzioni. Attenzione.

Leone

Il leone è un segno forte e intraprendente, sa quello che vuole e non si arrende finché non ottiene ciò che desidera. Questo segno spesso fa pressione anche psicologica sugli altri per ottenere ciò che si è prefissato, anche in amore. Una sfida aperta per lui che vive tutto come fosse una competizione, sia che si tratti di amore che di lavoro. Segno a volte incompreso per la sua insaziabile voglia di emergere e farsi notare, finché non ottiene ciò che vuole non si ferma, anche se questo può portare a ferire gli altri.

Acquario

Segno contraddittorio l’acquario, a volte con molte personalità. Spesso quando si innamora non lo fa completamente ma lascia alcune porte aperte nel suo cuore nell’eventualità di poter fare spazio anche a qualcun altro che potrebbe entrare nella sia vita. Un atteggiamento ambiguo che caratterizza indistintamente sia uomini che donne in egual misura. Potenzialmente attratto da relazioni complesse e non convenzionali, cade facilmente in tentazione come è tipico delle persone che desiderano appagare il proprio ego con stimoli nuovi e freschi.

