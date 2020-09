Adriana Panatta, finalmente arriva la decisione dopo 10 anni!

Buone nuove per il futuro dell’ex tennista anni ’70, Adriano Panatta. Il campione romano ha preso finalmente la decisione definitiva

70 anni suonati e un palmarès di tennista da campione vero, di quelli che in Italia di questi tempi vanno poco di moda. Parliamo di Adriano Panatta, il super tennista di origini capitoline con un curriculum da sportivo di grandissima considerazione.

Un talento che ancora oggi, gli amanti del tennis celebrano e considerano irragiungibili. Adriano, durante la sua carriera sportiva ha inanellato ben 28 successi US Open, su terreno singolare e el doppio.

Il 1976 per lui fu l’anno della consacrazione definitiva per Adriano Panatta, avendo alzato al cielo i “Dischi” di due, tra gli eventi internazionali in vetrina: Roland Garros ed Internazionali d’Italia. Un Roger Federer Rafa Nadal dei tempi moderni per intenderci, in quei tempi dove già si assegnava il titolo di maggiore tennista ATP dell’anno. Nel 1976 appunto, Adriano raggiunse la quarta posizione in classifica, il record assoluto di un tennista italiano, in una griglia ATP.

Adriano Panatta, una vita da record: altro traguardo raggiunto