Adriana Volpe strepitosa: la regina di Ogni Mattina resiste – FOTO

Adriana Volpe pubblica uno scatto con i colleghi. Bellissima e trionfante porta avanti il programma Ogni Mattina: continuerà ad andare in onda.

Adriana Volpe è meravigliosa. La conduttrice di Ogni Mattina pubblica uno scatto insieme ai colleghi: eccola mentre sorride trionfante a fianco di Alessio Viola e Giovanni Ciacci che la accompagnano nella conduzione del programma.

La trasmissione, in diretta tutti i giorni su Tv8, era a rischio cancellazione. Gli ascolti, infatti, stavano drasticamente calando negli ultimi tempi.

Ma Adriana Volpe ha stretto i denti, continuando a mandare avanti il programma con energia ed entusiasmo. Poi la decisione di dividere il programma: una scelta azzeccata che ha premiato i conduttori: lo share ha ripreso a salire.

Adriana Volpe inarrestabile: in onda la nuova stagione di Ogni Mattina

E Adriana non potrebbe essere più felice di così. Dopo il battibecco con Giancarlo Magalli, ex collega Rai, quello della Volpe è stato un vero e proprio trionfo. Con il successo di Ogni Mattina, infatti, l’avvenente conduttrice ha dimostrato a Magalli quanto vale: era stato lui, infatti, a non credere in lei e a non dare un soldo alla prosecuzione del programma.

Visualizza questo post su Instagram Oggi molto Titti 🐥 😂@atoslombardiniofficial @levis_ita @casadeiofficial Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 2 Lug 2020 alle ore 10:22 PDT

E invece, contro ogni previsione, Adriana è andata avanti, e il suo programma è stato confermato anche per questa stagione. Merito del suo carisma e della sua bellezza che gli anni sembrano non far sfiorire. Complimenti Adriana!

