Allerta alimentare: prodotto dolciario ritirato dal mercato, rischio allergeni

Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute: ritirati diversi lotti di biscotti senza glutine che contengono tracce di allergeni non specificati nella confezione

Nuova allerta del Ministero della Salute apparsa oggi su sito Salute.gov per alcuni lotti di biscotti senza glutine risultati positivi alle analisi di controllo: contengono tracce di allergeni non menzionati sulla confezione.

Il marchio di identificazione è collegato all’azienda Giuliani la cui ragione sociale dell’OSA è Giuliani S.p.A. Via P. Palagi, 2 – 20129, Milano. Il nome del produttore è Shankara Bulcaria ltd e la sede dello stabilimento è situata in Bul Andrey Lyapchev, 51 – Mladost 1 Sofia, Bulgaria.

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare, rischio salmonella: prodotto ritirato dal mercato

La data di scadenza apposta sulle confezioni è 24/04/2021 e 03/04/2021. I biscotti sono confezionati in unità che pesano 50g.

Oggetto delle verifiche sono stati i lotti di produzione 23042021 e 03052021 relativi ai gusti “Giuliani senza glutine” Cookie Sg Avena cocco e arancia e Cookie Sg Mirtilli rossi e cioccolato.

Nuovo richiamo alimentare: presente soia non dichiarata in etichetta

Il motivo del richiamo è la presenza di soia all’interno dei biscotti non riportata sull’etichetta, infatti la soia fa parte dei 14 allergeni che devono essere sempre dichiarati nell’etichetta del prodotto perché potrebbe produrre reazioni allergiche anche gravi, se non portare alla morte nei soggetti più a rischio.

LEGGI ANCHE -> Allerta alimentare | ritirato dagli scaffali formaggio di nota marca

Tra le manifestazioni più comuni alle allergie alimentari ricordiamo sfoghi cutanei anche evidenti, vomito incontrollato, tosse e rigonfiamento di linfonodi e gola.

“Si prega di restituire le confezioni al punto vendita presso il quale sono state acquistate. Per necessità contattare il n° verde 800-123662 da lunedì a venerdì 09:00-13:00 e 14:00-18:00 oppure scrivere a info@giustogiuliani.com” invita il Ministero.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter