Ambra Angiolini e il selfie pazzesco: sembra una ragazzina

Ambra Angiolini pubblica un selfie appena sveglia. Bellissima anche con poche ore di sonno, l’attrice sembra ringiovanire: una ragazzina.

Il tempo non passa mai per Ambra Angiolini. La bellissima attrice pubblica un selfie dove si ritrae in canotta, spettinata e senza trucco. Eppure è bellissima, sembra una ventenne.

Qualcuno, tra i fan, sottolinea la sua incredibile bellezza: “Ma abbiamo vent’anni? Torni indietro invece di invecchiare” scrive uno dei follower. E come dargli torno! Ambra ha un aspetto giovane e fresco, in tutto e per tutto: pazzesca.

Leggi anche -> Adriana Volpe strepitosa: la regina di Ogni Mattina resiste – FOTO

Il post di Ambra, però, non mirava ad esaltare la sua bellezza, senz’altro innata e sublime. La celebre attrice ironizzava sulle paranoie legate all’aumento dei contagi da Coronavirus. Le parole che corredano il post, infatti, sono esilaranti: un racconto in perfetto stile Angiolini.

Leggi anche -> Ludovica Valli incinta, guerra con la sorella Beatrice: “È invidiosa”

Ambra Angiolini: sul grande o sul piccolo schermo è sempre un successo