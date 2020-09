Settembre segna un nuovo inizio anche per Annalisa Scarrone. La bella cantante savonese ha molte novità per i suoi affezionati fan.

Tra gli ex “amiciani” Annalisa Scarrone (in arte Nali o semplicemente Annalisa) è una di quelli che hanno fatto più strada. Dopo il secondo posto dietro a Virginio, per lei è arrivato il meritato successo, unito al prestigioso titolo di “giovane erede di Mina”. Dalla fine del talent ad oggi, Annalisa ha macinato un traguardo dietro l’altro, esibendosi sui grandi palchi d’Italia e portando la sua musica in giro per tutta la penisola. Tra le piccole debolezze professionali che le sono state criticate nel tempo c’è però la freddezza comunicativa, stigma che la giovane cantante si porta dietro dai tempi di Amici e che oggi sta finalmente cercando di lasciarsi alle spalle. Si dice pronta a farlo con un album dal titolo Nuda, volto proprio a spogliarla di quell’inutile barriera che la divide dal pubblico. È con una foto bellissima ed un’importante raccomandazione che la cantante annuncia questo suo nuovo inizio. Clicca su “successivo” per vederla!

Annalisa, bellissima e pronta a ricominciare