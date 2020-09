Barbara D’Urso shock, su Instagram senza veli – FOTO

Barbara D’Urso condivide uno scatto che crea il panico sul web; lei è senza veli ed i commenti non tardano ad arrivare.

Barbara D’Urso sempre più sexy, chi la conosce sa benissimo come la conduttrice – Regina di Canale 5 – su Instagram sia sempre attiva, condividendo numerosissimi scatti. Ma questa è particolarmente audace; senza veli, salta sul letto. A dire il vero ciò che la copre è un asciugamano bianco che trattiene a fatica le sue forme, infatti in uno degli scatti a sequenza che ha postato la Barbara Nazionale, fuoriesce un po’ il seno. La D’Urso trattiene con la mano l’asciugamano per evitare di mostrare le sue forme del tutto. Il post comprende – come già anticipato – più foto, precisamente cinque dove non si può non apprezzare il sorriso contagioso e spontaneo della conduttrice. Alcune foto sono venute sfocate ma alla D’Urso le si perdona tutto e si apprezza il suo mostrarsi senza filtri. Inoltre bello il messaggio che lancia: ridere sempre, in effetti il consiglio non poteva essere più azzeccato.

Barbara D’Urso, i follower in delirio

Sempre Top Barbara D’Urso, sia nella versione senza trucco che pronta per entrare negli studi Mediaset per presentare i suoi programmi, che secondo il palinsesto di Canale 5 sono tanti. Ancora una volta Mediaset punta molto sulla D’Urso che si conferma sempre un successo, merito dei suoi programmi seguitissimi.

Tuttavia non mancano gli attacchi che la conduttrice subisce sui social; è infatti una dei personaggi più attaccati del mondo dello spettacolo ma lei non bada a questi insulti e risponde #colcuore il suo hashtag ormai immancabile in ogni post.

