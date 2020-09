Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme: i fans impazziti per la nuova reunion tra i due attori che hanno fatto la storia del cinema

Brad Pitt e Jennifer Aniston si sono riuniti sullo schermo per la prima volta dopo tanti anni. I due ex hanno partecipato a una table read virtuale, trasmessa su Facebook Live e Tik-Tok, per beneficenza. Brad Pitt e Jennifer Aniston hanno letto il copione di Fuori di testa durante la live e hanno messo in piedi un siparietto davvero molto divertente.

Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme: la riunione fa impazzire i fans dell’ex coppia

I due hanno letto il copione di Fuori di testa, un film del 1982, diretto da Amy Heckerling. L’attore interpretava il ruolo di Brad Hamilton, mentre Jennifer quello di Linda, la reginetta del liceo. I due hanno condiviso lo schermo mentre recitavano la scena successiva all’arrivo di Brad ad una festa in piscina, organizzata da sua sorella minore, che veniva interpretata da Julia Roberts. Jennifer indossava un bikini rosso sopra ad un top bianco, mentre Brad una maglia verde e un cappello da pirata, divisa che portava nel fast-food in cui lavorava. Jennifer e Brad hanno recitato insieme e hanno cominciato a “flirtare” in maniera molto divertente in diretta.

