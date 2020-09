Can Yaman, mezzo nudo e bagnato, sale la temperatura: bellissimo FOTO

Can Yaman, mezzo nudo e bagnato, sale la temperatura: bellissimo. L’attore turco continua a mandare in fibrillazione i suoi numerosi fans che lo seguono ogni giorno

Can Yaman è uno degli attori più amati del mondo. Bellissimo da togliere il fiato, ha decisamente salvato questo anno disastroso pieno di brutti colpi di scena: quest’estate, accendere la televisione e guardarlo sullo schermo, ha decisamente allietato le nostre giornate.

Can Yaman bagnato e sbottonato sui social, che scatto meraviglioso

Can oltre ad essere di una bellezza impressionante, e anche e soprattutto un uomo molto intelligente. Lo riuscireste ad immaginare dietro ad una scrivania? Forse sì, perché interpreta un ruolo simile in Daydreamer, ma lì lavora come attore. Nella vita reale, per tanti anni, Can ha studiato per diventare un avvocato. Laureato con il massimo dei voti, ha cominciato la sua carriera, e solo dopo aver intrapreso questo percorso ha capito che non voleva passare tutta la vita a fare questo. Così ha deciso di mettersi in gioco, di rischiare tutto e di cominciare a fare provini come attore. Ha fatto decisamente bene, considerando il successo strepitoso che ha conquistato in tantissime nazioni.

Adesso tutti lo cercano e tutti lo vogliono: in Italia è molto corteggiato da Barbara D’Urso e da Maria De Filippi, che lo vogliono nei loro programmi. Lo scorso anno è stato da Maria a C’è Posta Per Te: tutti sul web sono convinti che Can sia pronto a tornare.