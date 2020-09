Rotoli della carta igienica, come riutilizzare il cartonicino

Avete mai pensato di riutilizzare il cartoncino dei rotoli della carta igienica? In questo articolo vi mostriamo alcune idee

Chi di voi ha mai pensato di utilizzare il cartoncino dei rotoli di carta igienica per creare dei lavori fantasiosi? La maggior parte di noi è solita buttarli nel cestino, una volta terminata la carta, e se invece si potesse riutilizzare per dar sfogo alla nostra fantasia? In questo articolo vi proponiamo delle idee carine e curiose.

Cartoncino della carta igienica, come riutilizzarlo