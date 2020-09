Elena Morali, sguardo ammaliante e décolleté da sogno – FOTO

Elena Morali, sguardo ammaliante e décolleté da sogno che manda letteralmente in tilt. Boom di commenti e di like per la showgirl.

Elena Morali è la showgirl italiana che esordì a soli 20 anni nel lontano 2010 con il programma Mediaset La Pupa ed il Secchione, in onda su Italia Uno e condotto da Enrico Papi. Da quel momento ad oggi Elena Morali ha continuato ad apparire in televisione grazie alla partecipazione a diversi reality – quali l’Isola dei Famosi – ed ospitate nei vari programmi. Il suo profilo Instagram è seguitissimo: la Morali infatti in questo scatto ringrazia l’hairstylist di fiducia per la piega ad onde, che lei stessa definisce pazzesche. Viso in parte nascosto dalle ciocche bionde, lasciano intravedere un viso poco truccato ed uno sguardo ammaliante, tant’è che in poco tempo fioccano gli apprezzamenti rivolti alla showgirl. La Morali indossa uno outfit casual, almeno questo è quando emerge dalla foto: t-shirt a righe con scollatura messa a dura prova dalle forme generose.

Elena Morali, sublime a Venezia

Ultimamente presente alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia, la Morali non è passata di certo inosservata; il suo vestito a frange rosse – tono su tono con l’abito – è stato un successo; vestito corto che mette in risalto le sue bellissime gambe, scollo a V che risalta la scollatura abbondante della showgirl e maniche lunghe. L’abito è una creazione di Ferdinand, stilista e lookmaker. I capelli raccolti in una coda lunga creano quel tocco in più per renderla semplicemente sublime.

Elena Morali per l’occasione era accompagnata dal marito Luigi Mario Favoloso, sposati a Zanzibar lo scorso giugno, un’unione che ha fatto molto discutere, molti sostengono infatti che non durerà molto questa relazione. Solo il tempo risponderà a tutti questi dubbi.

