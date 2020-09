Emma Marrone, chi è il suo fidanzato? Scopriamolo insieme. La vita della cantante è sempre sotto ai riflettori e in particolar modo in questo ultimo periodo

Emma Marrone ha un nuovo fidanzato: nelle ultime ore sono uscite delle foto in cui possiamo vedere la cantante in compagnia di un ragazzo. Lui si chiama Nikolai Danielsen: è lo stesso con cui aveva passato le vacanze estive anche l’anno scorso. Anche in quell’occasione si parlò di un fidanzamento ma non è mai stato chiarito.

Chi è il fidanzato di Emma Marrone? Il web è in fibrillazione per la cantante

A parlare è stato il portale Giornalettismo, che tramite la pagina Instagram si è dichiarato certo: Emma Marrone a questo giro si è proprio fidanzata. “Una gita al Parco Colosseo indossando la mascherina, assieme alla sua manager, la guida e con un amore ritrovato. Emma è stata sorpresa di nuovo con il modello Nikolai Danielsen, con il quale lo scorso anno aveva trascorso le vacanze a Capri e poi a Formentera. A distanza di un anno, Nikolai riappare accanto al nuovo giudice di X-Factor. Cancellando definitivamente i rumors e i gossip che volevano o raccontavano un ritorno di fiamma con Stefano De Martino”.

Il web è già impazzito e ora tutti si chiedono: è un ritorno di fiamma o da allora non si sono mai lasciati? In ogni caso, i fans sono molto felici per lei.